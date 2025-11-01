Kantersieg für die SG Wippertal (flex): Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) einfahren. Vor 55 Zuschauern gewann das Team 8:2 (2:0).

Gordon Kindeleit (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mansfelder legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Cedric Schinke der Torschütze (10.).

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kilian Scharschuh, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Mansfelder haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm (46. Heidler), Gießler (55. Hedlich), Apelt, Schinke, Porth (46. Vondran), Kaiser, Kindeleit, Randhahn

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Thiele (17. Möhwald), Scharschuh, Schröder, Wendt, Neutag (63. Alali), Wonnay (17. Tröger), Ruppe (52. Zeug)

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55