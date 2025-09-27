Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:1).

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

21. Minute: SG Wippertal (flex) vorne dank Doppelpack von Julius Randhahn – 2:0

Die Mansfelder konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Julius Randhahn traf in Minute 43 ein weiteres Mal. Der Reideburger SV hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Mansfeldern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Randhahn versenkte den Ball in der 54. Minute ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke versenkte den Ball in Minute 59 ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es der SG Wippertal (flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Gordon Kindeleit den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Mansfelder aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser, Kindeleit, Porth, Vondran (46. Hedlich), Apelt, Schinke (66. Heidler), Randhahn, Sturm

Reideburger SV: Schindler – Drüppel (29. Bismark), Fränzel (21. Reiss), Köhler, Scholz (21. Witt), Mücke, Henze, Schaaff

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36