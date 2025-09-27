Mansfeld/MTU. Die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Julius Randhahn für Wippertal traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Julius Randhahn bringt SG Wippertal (flex) 2:0 in Führung – Minute 21

Dann verbuchten die Mansfelder noch einen Erfolg. Julius Randhahn traf in Minute 43 ein weiteres Mal. Der Reideburger SV lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Eine echte Gefahr stellte das für die Mansfelder aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Randhahn schoss und traf in der 54. Spielminute ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke schoss und traf in der 59. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Schinke (66. Heidler), Sturm, Randhahn, Kindeleit, Vondran (46. Hedlich), Porth, Kaiser

Reideburger SV: Schindler – Scholz (21. Witt), Schaaff, Mücke, Fränzel (21. Reiss), Köhler, Henze, Drüppel (29. Bismark)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36