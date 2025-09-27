Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich die SG Wippertal (flex) vor 36 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:1)-Erfolg gegen den Reideburger SV freuen.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Julius Randhahn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Julius Randhahn bringt SG Wippertal (flex) 2:0 in Führung – 21. Minute

Die Mansfelder konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Julius Randhahn versenkte den Ball in Minute 43 zum dritten Mal. Dann kamen die abgeschlagenen Hallenser zum Zug: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Gefährlich wurde die Situation für die Mansfelder nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Randhahn traf in der 54. Spielminute ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke schoss und traf in der 59. Spielminute noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm, Apelt, Kindeleit, Randhahn, Porth, Kaiser, Schinke (66. Heidler), Vondran (46. Hedlich)

Reideburger SV: Schindler – Henze, Schaaff, Scholz (21. Witt), Fränzel (21. Reiss), Köhler, Drüppel (29. Bismark), Mücke

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36