Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Mansfeld/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV am Samstag 5:3 (3:1) getrennt.

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Julius Randhahn bringt SG Wippertal (flex) 2:0 in Führung – Minute 21

Dann verbuchten die Mansfelder noch einen Erfolg. Julius Randhahn traf in Spielminute 43 zum dritten Mal. Der Reideburger SV war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Mansfelder aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Randhahn versenkte den Ball in Minute 54 ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke versenkte den Ball in der 59. Minute noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es der SG Wippertal (flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Gordon Kindeleit den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mansfelder aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Vondran (46. Hedlich), Schinke (66. Heidler), Sturm, Kindeleit, Randhahn, Apelt, Porth, Kaiser

Reideburger SV: Schindler – Schaaff, Drüppel (29. Bismark), Köhler, Henze, Scholz (21. Witt), Fränzel (21. Reiss), Mücke

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36