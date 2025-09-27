Die SG Wippertal (flex) errang am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Fußballfans einen klaren 5:3 (3:1)-Sieg gegen den Reideburger SV.

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Dann verbuchten die Mansfelder einen weiteren Erfolg. Julius Randhahn traf in Minute 43 noch einmal. Dann waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Gefährlich wurde es für die Mansfelder nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Randhahn schoss und traf in der 54. Minute ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke schoss und traf in Spielminute 59 zum zweiten Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte die SG Wippertal (flex) noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Gordon Kindeleit (Wippertal) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Porth, Kaiser, Kindeleit, Vondran (46. Hedlich), Randhahn, Schinke (66. Heidler), Sturm

Reideburger SV: Schindler – Fränzel (21. Reiss), Köhler, Drüppel (29. Bismark), Henze, Scholz (21. Witt), Mücke, Schaaff

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36