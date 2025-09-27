Die SG Wippertal (flex) errang am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:1)-Sieg gegen den Reideburger SV.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Julius Randhahn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Mansfelder waren aber noch nicht fertig: In Minute 21 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Randhahn.

21. Minute: SG Wippertal (flex) in Führung dank Doppelpack von Julius Randhahn – 2:0

Die Mansfelder erhöhten noch einmal. Julius Randhahn traf in Spielminute 43 ein weiteres Mal. Dann kamen die zurückliegenden Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Brenzlich wurde die Situation für die Mansfelder nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Randhahn schoss und traf in Minute 54 noch einmal. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Mücke traf in Spielminute 59 noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es der SG Wippertal (flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Gordon Kindeleit den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mansfelder aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Schinke (66. Heidler), Kaiser, Randhahn, Vondran (46. Hedlich), Sturm, Porth, Apelt, Kindeleit

Reideburger SV: Schindler – Mücke, Fränzel (21. Reiss), Köhler, Schaaff, Henze, Scholz (21. Witt), Drüppel (29. Bismark)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36