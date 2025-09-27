Der SG Wippertal (flex) gelang es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Mansfeld/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV am Samstag 5:3 (3:1) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Julius Randhahn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Mansfelder legten in der 21. Minute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Julius Randhahn bringt SG Wippertal (flex) 2:0 in Führung – 21. Minute

Dann konnte Wippertal einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Julius Randhahn schoss und traf in Spielminute 43 zum dritten Mal. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Max Mücke schoss und traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Die SG Wippertal e.V. (flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Randhahn versenkte den Ball in Minute 54 noch einmal. Es wollte den Wippertalern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mücke versenkte den Ball in Spielminute 59 noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte die SG Wippertal (flex) noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Gordon Kindeleit (Wippertal) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kindeleit, Schinke (66. Heidler), Porth, Sturm, Kaiser, Vondran (46. Hedlich), Apelt, Randhahn

Reideburger SV: Schindler – Scholz (21. Witt), Köhler, Schaaff, Mücke, Henze, Drüppel (29. Bismark), Fränzel (21. Reiss)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36