Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Wippertal (flex) vor 55 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem überragenden 8:2 (2:0) durch.

Gordon Kindeleit (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

SG Wippertal (flex) führt in Minute 10 mit 2:0

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kilian Scharschuh, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Gießler (55. Hedlich), Porth (46. Vondran), Sturm (46. Heidler), Kindeleit, Kaiser, Schinke, Apelt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Scharschuh, Seidel, Wendt, Wonnay (17. Tröger), Neutag (63. Alali), Ruppe (52. Zeug), Schröder, Thiele (17. Möhwald)

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55