Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Die Mansfelder konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Julius Randhahn versenkte den Ball in der 43. Minute noch einmal. Der Reideburger SV lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Gefährlich wurde die Situation für die Mansfelder nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Randhahn traf in der 54. Spielminute zum vierten Mal. So einfach ließen sich die Hallenser jedoch nicht unterkriegen. Mücke versenkte den Ball in Minute 59 ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser, Porth, Vondran (46. Hedlich), Kindeleit, Randhahn, Apelt, Schinke (66. Heidler), Sturm

Reideburger SV: Schindler – Köhler, Drüppel (29. Bismark), Fränzel (21. Reiss), Scholz (21. Witt), Mücke, Henze, Schaaff

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36