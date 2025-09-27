Die SG Wippertal (flex) erzielte am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:1)-Sieg gegen den Reideburger SV.

Schon kurz nach Spielstart schoss Julius Randhahn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Mansfelder legten in der 21. Minute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Die Mansfelder konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Julius Randhahn schoss und traf in Minute 43 zum dritten Mal. Der Reideburger SV lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Gefährlich wurde die Situation für die Mansfelder nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Randhahn versenkte den Ball in der 54. Spielminute zum vierten Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke versenkte den Ball in der 59. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte die SG Wippertal (flex) noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Gordon Kindeleit (Wippertal) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Apelt, Kaiser, Porth, Vondran (46. Hedlich), Sturm, Kindeleit, Schinke (66. Heidler)

Reideburger SV: Schindler – Schaaff, Henze, Scholz (21. Witt), Mücke, Drüppel (29. Bismark), Fränzel (21. Reiss), Köhler

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36