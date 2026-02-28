Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 3:6 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Elias Valentin das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Gordon Kindeleit der Torschütze (30.).

1:1. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Mansfelder aber nicht abhängen. Jason Sturm traf in der 66. Minute. Eine echte Gefahr erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Valentin schoss und traf in Spielminute 73 noch einmal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer schafften es, nochmal zu erhöhen. Till Krüger traf in der 87. Spielminute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Schon drei Minuten später konnte Julius Randhahn (Wippertal) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Gießler, Apelt, Randhahn, Kindeleit, Sturm, Schinke (90. Beutler), Porth (62. Vondran), Kaiser (62. Thomas)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Siebert (50. Brach), Hattwig, Krüger (88. Schmidt), Ruß (60. Zabel), Störmer, Valentin, Thiede (35. Theuring), Schaibler

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44