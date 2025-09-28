Kantersieg für die SG Einheit Halle (Flex): Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die JSG Mansfelder Grund feiern. Vor 15 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus JSG souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Ucheckukwu Francis Onoharigho das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Noah Pepe Weißenborn (18.) erzielt wurde.

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Mansfelder Grund steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Einheit Halle (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Henry Andreas Pratzer (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 7:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Wessely (70. Schäfer), Yildiz, Barrot, B. Müller, Onoharigho, Efionayi Efe, L. Müller (23. Michels), Sharka (46. Hein), Ahmadi

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Peuckert, Apel, Schlolaut, Göbel, Jalowietzki, Weißenborn, Lischka (21. Hofmann), Sprenger, Wilfling, Zeuch

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15