Mansfeld/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Samstag 8:2 (2:0) getrennt.

Gordon Kindeleit (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

10. Minute: SG Wippertal (flex) mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Kilian Scharschuh (Nietleben) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Mansfelder haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kindeleit, Gießler (55. Hedlich), Apelt, Randhahn, Kaiser, Sturm (46. Heidler), Porth (46. Vondran), Schinke

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Thiele (17. Möhwald), Wendt, Ruppe (52. Zeug), Seidel, Scharschuh, Wonnay (17. Tröger), Schröder, Neutag (63. Alali)

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55