Der 1. SV Sennewitz sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Gröbers.

Petersberg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der 1. SV Sennewitz und der SV Eintracht Gröbers am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Cosmin-Gabriel Serban (1. SV Sennewitz) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. SV Sennewitz kassierte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis (38.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kabelsketaler revanchieren: In Minute 76 wurde das Gegentor durch Felix Salewski erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 16

Minute 76 1. SV Sennewitz und SV Eintracht Gröbers im Gleichstand – 1:1

Bereits fünf Minuten darauf konnte Ahmad Aldkhawi (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Petersberger Elf erzielen (81.). In Spielminute 81 handelte sich der 1. SV Sennewitz noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Eintracht Gröbers

1. SV Sennewitz: Salomon – Aldkhawi (83. Tounkara), Ntombela, Berner, Imir (20. Dittrich), Leimert, Bahr (46. Hamo), Omar, Serban, Kovalskyy, Ermolaev

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – Weirauch, Salewski, Förster, Schwenke, Förster, Dziubiel, Richter, Hübner, Wagner, Dähne

Tore: 1:0 Cosmin-Gabriel Serban (16.), 1:1 Felix Salewski (76.), 2:1 Ahmad Aldkhawi (81.); Schiedsrichter: Piet Rosenthal (Kabelsketal); Assistenten: Philip Bösenberg, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 30