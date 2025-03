Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII durfte sich der SV Eintracht Gröbers vor 51 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf freuen.

Kabelsketal/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Gröbers haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kabelsketaler schlugen die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 3:1 (2:0) souverän.

Nach lediglich 14 Minuten schoss Mika Förster das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein (17.). Die Kabelsketaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Förster.

Mika Förster kickt SV Eintracht Gröbers in 2:0-Führung – Minute 30

Es sah nicht gut aus für Halle-Ammendorf. Aber dann musste der SV Eintracht Gröbers auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Peter Lucas Brock nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Kabelsketal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 15

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Gröbers noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Felix Salewski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Kabelsketaler aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Eintracht Gröbers noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gröbers – BSV Halle-Ammendorf

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – Oertel, Richter, E. Förster, Salewski, M. Förster, Weirauch, Dziubiel (82. Dähne), Denning, Hübner, Schwenke

BSV Halle-Ammendorf: Rose – Nikiforidis, Moho, Reum, Taubert, Brock, Metzler, Warnecke, Müller, Schwabach, Geißler

Tore: 1:0 Mika Förster (14.), 2:0 Mika Förster (30.), 2:1 Peter Lucas Brock (62.), 3:1 Felix Salewski (90.+1); Schiedsrichter: Mark Ortmann (Delitzsch); Zuschauer: 51