Salzatal/MTU. Am Sonntag haben sich die LSG Lieskau 1920 und der SV Eintracht Gröbers ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (2:4).

Schon kurz nach Kick-Off schoss Hannes Oertel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mika Förster den Ball ins Netz (9.).

9. Minute: LSG Lieskau 1920 mit 0:2 im Rückstand

Im Anschluss waren die zurückliegenden Salzataler dran: Julian Witter traf in der 14. Minute. Gefährlich wurde es für die Kabelsketaler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Mika Förster versenkte den Ball in Minute 32 zum zweiten Mal. Es wollte den Gröbersern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julian Witter schoss und traf in der 34. Spielminute zum zweiten Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Kabelsketaler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:4. Oertel traf in der 41. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Eric Straube (75.). Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Gröbers.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Rudi Beier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Salzataler aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 92 handelte sich der SV Eintracht Gröbers noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau 1920 – SV Eintracht Gröbers

LSG Lieskau 1920: Attede – (27. Möchel), Kirchner, M. Anders, Gabler, Scheffler (77. Mann), Höppner, J. Anders, Witter, Reuß, Beier

SV Eintracht Gröbers: Frenkel (46. Dziubiel) – Wagner, Weirauch, Salewski, Oertel, Straube, Richter, Wenschuh (60. Hübner), Förster, Förster, Schwenke

Tore: 0:1 Hannes Oertel (7.), 0:2 Mika Förster (9.), 1:2 Julian Witter (14.), 1:3 Mika Förster (32.), 2:3 Julian Witter (34.), 2:4 Hannes Oertel (41.), 2:5 Eric Straube (75.), 3:5 Paul Rudi Beier (87.); Schiedsrichter: Ria Keck (Merseburg); Zuschauer: 25