Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Kanenaer Sportverein und die LSG Lieskau 1920 am Sonntag 3:6 (2:2) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Hallenser (5.). Julian Witter (LSG Lieskau 1920 e.V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Vincent Gabler den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (35.).

Der Kanenaer Sportverein lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Max Nicolas Lemke traf in Minute 39, gefolgt von (39.). 2:2. Die LSG Lieskau 1920 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Aaron Höppner verschaffte seinem Team drei weitere Tore (48., 56., 71.). Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. schoss und traf in Minute 75 noch einmal. Spielstand 5:3 für die LSG Lieskau 1920.

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Witter den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (83.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Salzataler aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Kanenaer Sportverein – LSG Lieskau 1920

Kanenaer Sportverein: A. C. Mentzel – Fuchs, Stephan, Zimmermann, Lemke, A. T. Mentzel (18. Thürmer), Wiesen, Spindler

LSG Lieskau 1920: Attede – Höppner (57. Anders), Mann (30. Kirchner), Gabler, Anders, Beier (57. Worm), Scheffler (46. Seidler), Witter

Tore: 0:1 Julian Witter (30.), 0:2 Vincent Gabler (35.), 1:2 Max Nicolas Lemke (39.), 2:2 (39.), 2:3 Aaron Höppner (48.), 2:4 Aaron Höppner (56.), 2:5 Julian Witter (71.), 3:5 (75.), 3:6 Julian Witter (83.); Zuschauer: 17