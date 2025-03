Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:4 (3:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Mustafa Ahmadi das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Max Mücke (17.) erzielt wurde.

Es stand Unentschieden. Der Reideburger SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nino Frerichs schoss und traf in der 22. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Riyad Sharka versenkte den Ball in der 23. Spielminute. Gleichstand. Die Reideburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alwin Dirk Wölflick schoss und traf in der 37. Spielminute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Ucheckukwu Francis Onoharigho traf in Minute 47. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Reideburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mücke schoss und traf in der 60. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Reideburger SV musste zweimal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 75 lenkte Wolf German Weber den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner vom Reideburger SV beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle

Reideburger SV: Schindler – Weber, Mücke, Krtschil (14. Reiss), Frerichs, Köhler, Wölflick

SG Einheit Halle: Kyritz – Gajewski (61. Hein), Sharka, Kammerer, Ahmadi (46. Bergner), Onoharigho, Barrot, Müller, Efionayi Efe (61. Michels), Yildiz, Diallo

Tore: 0:1 Mustafa Ahmadi (8.), 1:1 Max Mücke (17.), 2:1 Nino Frerichs (22.), 2:2 Riyad Sharka (23.), 3:2 Alwin Dirk Wölflick (37.), 3:3 Ucheckukwu Francis Onoharigho (47.), 4:3 Max Mücke (60.), 4:4 Wolf German Weber (75.); Schiedsrichter: Felix Jakob (Halle); Zuschauer: 30