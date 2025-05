Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Gegner aus Sennewitz überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Raoul Ludwig (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (35.). Julien Eric Vernau (SG Buna Halle-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein (44.). Der 1. SV Sennewitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sören Wiechert. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Petersberger revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Hank Salomon erzielt.

SG Buna Halle-Neustadt und 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 54

Noah Sten Ivanko traf für Halle-Neustadt in Minute 56, Richard Nnamdi Menzer in Minute 63 und Julien Eric Vernau in Minute 80. Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 19

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Nico Fischer (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – 1. SV Sennewitz

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Fischer, Bornkessel (81. Phung), Dong, Solyman, Seym, Menzer, Vernau, Riethe (81. Ali), Ivanko, Gerlach

1. SV Sennewitz: Hönicke – Hamo, Omar, Leimert, Dittrich, Salomon, Imir, Serban, Ermolaev, Kovalskyy, Aldkhawi

Tore: 1:0 Julien Eric Vernau (37.), 1:1 Hank Salomon (54.), 2:1 Noah Sten Ivanko (56.), 3:1 Richard Nnamdi Menzer (63.), 4:1 Julien Eric Vernau (80.), 5:1 Nico Fischer (89.); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 32