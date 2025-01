Salzatal/MTU. Die Salzataler haben am Freitag dem Rivalen aus Kanenaer ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 21 schoss Vincent Gabler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Salzataler legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Paul Rudi Beier der Torschütze (32.).

2:0 Vorsprung für LSG Lieskau 1920 – Minute 32

Der Siegeszug der Salzataler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Wagner im gegnerischen Tor. Aaron Höppner traf in Minute 61, Leandro Antonio Sommer in Minute 63 und Gabler zweimal in Minute 75 und 86. Spielstand 6:0 für die LSG Lieskau 1920.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Max Nicolas Lemke den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Kanenaer erlangte (90.).

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau 1920 – Kanenaer Sportverein

LSG Lieskau 1920: Bartsch – Mann, Höppner (66. Seidler), M. Anders, Worm (46. J. Anders), Gabler, Reuß, Beier, Kowalevski (46. Sommer), Möchel, Scheffler

Kanenaer Sportverein: Döring – Noske, Stephan, Mentzel, Fuchs, Spindler, Mentzel (24. Spieler), Röding, Lemke, Wiesen (25. Hischke), Zimmermann (64. Thürmer)

Tore: 1:0 Vincent Gabler (21.), 2:0 Paul Rudi Beier (32.), 3:0 Aaron Höppner (61.), 4:0 Leandro Antonio Sommer (63.), 5:0 Vincent Gabler (75.), 6:0 Vincent Gabler (86.), 6:1 Max Nicolas Lemke (90.); Schiedsrichter: Sebastian Bosch (Teutschenthal); Zuschauer: 41