Ein 2:2 (2:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Halle Nord und SG Buna Halle-Neustadt am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Halle Nord und die SG Buna Halle-Neustadt eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:2).

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Tom Lehmann für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Die JSGer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Robin Enrico Theibach der Torschütze (60.).

JSG Halle Nord führt mit 2:0 – 60. Minute

In der Nachspielzeit griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Halle Nord kassierte jetzt einmal Gelb. Halle-Neustadt lag 2:0 zurück. In der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch wendete sich das Blatt: Richard Nnamdi Menzer startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Menzer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (90.+3).

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Eichhorn, Kiesow (80. Krebs), Lehmann, Theibach, Dreier (52. Machatsch), Liehmann, Marks, Renner, Simmert (71. Darwich), Renneberg

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Riethe, Bornkessel (60. Phung), Solyman, Fischer, Dong, Vernau (56. Wagner), Menzer, Ballhaus, Gerlach, Seym (46. Glaser)

Tore: 1:0 Tom Lehmann (33.), 2:0 Robin Enrico Theibach (60.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (90.+2), 2:2 Richard Nnamdi Menzer (90.+3); Zuschauer: 11