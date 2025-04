Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII errangen Mark Machatsch und sein Team JSG Halle Nord gegen den BSV Halle-Ammendorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (3:1) wider.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die JSG Halle Nord und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag 6:2 (3:1) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Nils Krebs das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die JSGer legten in der 18. Spielminute nach. Diesmal war Conrad Marks der Torschütze.

JSG Halle Nord führt mit 2:0 – Minute 18

Dann verbuchten die JSGer einen zusätzlichen Erfolg. Robin Enrico Theibach versenkte den Ball in der 30. Spielminute. Der BSV Halle-Ammendorf lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Linus Vock schoss und traf in Minute 33. Gefährlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Robin Enrico Theibach versenkte den Ball in der 46. Minute noch einmal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Ilias Nikiforidis schoss und traf in der 55. Spielminute. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Tom Lehmann traf in der 75. Minute. Spielstand 5:2 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 11

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf kassierte viermal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Lehmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:2 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der JSGer gesichert. Die JSGer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Simmert, Renner, Dreier, Renneberg, Machatsch, Lehmann, Eichhorn, Theibach, Marks, Krebs

BSV Halle-Ammendorf: Rose – Metzler, Schwabach, Geißler, Moho, Vock, Müller, Brock (30. Nikiforidis), Warnecke, Reum

Tore: 1:0 Nils Krebs (2.), 2:0 Conrad Marks (18.), 3:0 Robin Enrico Theibach (30.), 3:1 Linus Vock (33.), 4:1 Robin Enrico Theibach (46.), 4:2 Ilias Nikiforidis (55.), 5:2 Tom Lehmann (75.), 6:2 Tom Lehmann (85.); Schiedsrichter: Ingolf Swiderski (Halle); Zuschauer: 30