Salzatal/MTU. Die LSG Lieskau 1920 und der SV Eintracht Gröbers haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:5 (2:4).

Hannes Oertel (SV Eintracht Gröbers e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mika Förster den Ball ins Netz (9.).

9. Minute: LSG Lieskau 1920 mit 0:2 im Rückstand

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Salzataler zum Zug: Julian Witter traf in Spielminute 14. Der SV Eintracht Gröbers e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mika Förster schoss und traf in Minute 32 zum zweiten Mal. Die Salzataler nahmen aber nochmal Anlauf. Julian Witter versenkte den Ball in der 34. Minute noch einmal. Der SV Eintracht Gröbers e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Oertel versenkte den Ball in der 41. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Eric Straube (75.). Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Gröbers.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 14

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Paul Rudi Beier, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.. In Spielminute 92 handelte sich der SV Eintracht Gröbers noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau 1920 – SV Eintracht Gröbers

LSG Lieskau 1920: Attede – Gabler, Scheffler (77. Mann), Witter, Höppner, (27. Möchel), M. Anders, J. Anders, Beier, Reuß, Kirchner

SV Eintracht Gröbers: Frenkel (46. Dziubiel) – Salewski, Förster, Förster, Oertel, Richter, Straube, Schwenke, Weirauch, Wenschuh (60. Hübner), Wagner

Tore: 0:1 Hannes Oertel (7.), 0:2 Mika Förster (9.), 1:2 Julian Witter (14.), 1:3 Mika Förster (32.), 2:3 Julian Witter (34.), 2:4 Hannes Oertel (41.), 2:5 Eric Straube (75.), 3:5 Paul Rudi Beier (87.); Schiedsrichter: Ria Keck (Merseburg); Zuschauer: 25