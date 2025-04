Die SG Buna Halle-Neustadt erzielte am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII vor 15 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jamie Noah Wessel (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (27.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Felix Bornkessel für Halle-Neustadt traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Richard Nnamdi Menzer den Ball ins Netz (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.04.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 13

SG Buna Halle-Neustadt mit 2:0 vorne – Minute 56

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lucas Frank Seym den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (68.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – SG Einheit Halle

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Solyman, Fischer, Wagner (46. Ali), Menzer, Dong (51. Phung), Riethe, Ivanko, Bornkessel, Gerlach

SG Einheit Halle: – Gajewski (26. Ahmadi), Sahan (60. Hein), Sharka, Onoharigho, Barrot, Yildiz (57. Nguyen), Müller, Kammerer, Diallo

Tore: 1:0 Felix Bornkessel (50.), 2:0 Richard Nnamdi Menzer (56.), 3:0 Lucas Frank Seym (68.); Schiedsrichter: Jamie Noah Wessel (Halle); Zuschauer: 15