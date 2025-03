Kabelsketal/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Eintracht Gröbers und die JSG Halle Nord ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (3:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Erik Förster das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Matteo Dreier den Ball ins Netz (10.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Gröbers gegen JSG Halle Nord – Minute 10

Unentschieden. Die Kabelsketaler konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Hannes Oertel versenkte den Ball in Spielminute 25 per Strafstoß, gefolgt von Mika Förster (39.). Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Robin Enrico Theibach versenkte den Ball in der 53. Minute. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Kabelsketalern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Maximilian Denning schoss und traf in Spielminute 55. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Nils Krebs versenkte den Ball in Minute 79. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Kabelsketaler aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. John-Pierre Weirauch schoss und traf in der 85. Minute. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Gröbers.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Kabelsketal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Jakob Jörg Hübner, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gröbers – JSG Halle Nord

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – Schwenke (69. Hübner), Richter (59. Wenschuh), E. Förster, D. L. Denning (46. Weirauch), Salewski, Oertel, Wagner, Straube, M. Förster, M. Denning

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Dreier, Marks, Richter, Theibach, Renneberg, Hapke, Liehmann, Lehmann (33. Krebs), Kiesow, Renner

Tore: 1:0 Erik Förster (5.), 1:1 Matteo Dreier (10.), 2:1 Hannes Oertel (25.), 3:1 Mika Förster (39.), 3:2 Robin Enrico Theibach (53.), 4:2 Maximilian Denning (55.), 4:3 Nils Krebs (79.), 5:3 John-Pierre Weirauch (85.), 6:3 Jakob Jörg Hübner (90.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Zuschauer: 41