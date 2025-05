Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Lieskau.

Lui Schneider (Turbine Halle II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die LSG Lieskau 1920 steckte eine Rote Karte sowie zweimal Gelb und damit einen Platzverweis ein (46.). Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luis Frießleben der Torschütze (55.).

Turbine Halle II führt mit 2:0 – 55. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die Turbine Halle II musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pius Kerscher traf gleich mehrmals – in Minute 74 und 80. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 20

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Aaron Höppner den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Lieskau erlangte (82.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – LSG Lieskau 1920

Turbine Halle II: Frehse – Fox, Othman (64. Alabboud), Neumann, Frießleben (70. Nwanevu), Merschky, Völker, Rößler, Schneider, Canabate Kasparek, Hinterland (38. Kerscher)

LSG Lieskau 1920: Bartsch – Anders (38. Worm), Beier, (29. Mann), Scheffler, Möchel, Witter, Anders, Gabler, Höppner, Seidler

Tore: 1:0 Lui Schneider (42.), 2:0 Luis Frießleben (55.), 3:0 Pius Kerscher (74.), 4:0 Pius Kerscher (80.), 4:1 Aaron Höppner (82.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Zuschauer: 33