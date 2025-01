Naumburg/MTU. Am Mittwoch haben sich der SC Naumburg und der TSV Blau-Weiß Brehna ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (2:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jasper Hoffmann für Naumburg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Naumburger konterten kuirz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tom Gründling der Torschütze (13.).

1:1 im Duell zwischen SC Naumburg und TSV Blau-Weiß Brehna – Minute 13

Dabei blieb es jedoch nicht. Brehna ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Sascha Pfeffer schoss und traf in Minute 26. Die Naumburger blieben ihnen auf den Fersen. Anes Sijaric schoss und traf in Spielminute 35. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Brehnaer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Gründling verschaffte seinem Team drei weitere Tore (48., 50., 80.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Blau-Weiß Brehna musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für den TSV Blau-Weiß Brehna.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 17

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Nejervan Solivani, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (89.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.. Die Naumburger sind auf Platz 17 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – TSV Blau-Weiß Brehna

SC Naumburg: Klippel – Sedivy, Solivani, Steinbach, Zipfel (70. Sperling), Dose (57. Mainka), Ajo (88. Großmann), Hoffrichter (52. Schätz), Pundzin (74. Jacob), Hoffmann, Sijaric

TSV Blau-Weiß Brehna: Lange – Fiebig (46. Schinke), Kubisch, Pfeffer, Staat (31. Reichardt), Peglow (85. Janas), Wanderer (70. Wege), Meyer (78. Pfeffer), Gründling, Bergmann, Weise

Tore: 1:0 Jasper Hoffmann (6.), 1:1 Tom Gründling (13.), 1:2 Sascha Pfeffer (26.), 2:2 Anes Sijaric (35.), 2:3 Tom Gründling (48.), 2:4 Sascha Pfeffer (50.), 2:5 Tom Gründling (80.), 3:5 Nejervan Solivani (89.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Martin Lee Wolter; Zuschauer: 105