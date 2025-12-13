Für den Gastgeber FC Einheit Rudolstadt endete das Spiel gegen den Bischofswerdaer FV 1 am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

0:0 – FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 spielen unentschieden

Rudolstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 111 Fußballfans waren im Städtisches Stadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

FC Einheit Rudolstadt auf Augenhöhe mit Bischofswerdaer FV 1 – 0:0

Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Starke, Frackowiak, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Heß, Krahnert, Ensenbach (79. Riemer), Zerrenner, Kponton (70. Rühling), Rupprecht

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Fromm, Hofmann, Goebel (75. Bürger), Reh, Born (75. Krautschick), Weiß, Baudisch, Sobe, Hecker, Stopp

; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111