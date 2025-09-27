Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

0:0 – SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen spielen unentschieden

Sandersdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Die Sandersdorfer sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (82. Jauck), Wonneberger (88. Scheibe), Farkas (72. Koto'o Djouokou), Hamella, Seifert, Schnabel, Stashenko (72. Walter), Sponholz, Brunner (82. Exner), Choschnau

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Noack, Hentsch, Gerhardi, Schröder, Schäller (64. Haustein), Rohlik, Hennig, Noack (46. Orosz), Cellarius (46. Käppler), Zech

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50