Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und VfB Germania Halberstadt am 24. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Zorbau/MTU. Auf dem Sportplatz haben 99 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB Germania Halberstadt verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Richard Lorenz (Mühlhausen/Thüringen) ausgesprochen. Insgesamt drei Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Germania Halberstadt

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Günther, Litzenberg (77. Engl), Gomes Da Silva (88. Schültke), Marks, Raßmann, B. Strauchmann, K. Neuhaus (67. N. Neuhaus), Exner (67. Balde), Janz, Wagner (88. Omerovic)

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Ajibola (46. Klaschka), Rust, Hackethal, Vukancic, Arnold (62. Kuffner Sandri), Poser (84. Grzega), Martinez, Hujdurovic, Ertmer (62. Matthias), Masuth (62. Huber)

; Schiedsrichter: Richard Lorenz (Mühlhausen/Thüringen); Assistenten: Matthias Lämmchen, Marcus Hölbig; Zuschauer: 99