Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Montag war der SC Freital gegenüber dem 1. FC Magdeburg II. machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Freital/MTU. Das Match zwischen Freital und Magdeburg ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 11 schoss Jason Ceka das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Minute 90+3: SC Freital mit 0:2 im Rückstand

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Magdeburg II. noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Ceka den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Die Freitaler haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. FC Magdeburg II.

SC Freital: Kamenz – Heidler (78. Tänzer), Adler, Wermann, Herold, Frenzel (88. Seidel), Schulze (70. Wuchrer), Weidauer (70. Böcker), Fluß, Von Brezinski, Hennig

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Baars (61. Millgramm), Chahed, Mergner, Birk, Ceka, Nadjombe, Stalmach, Dzogovic, Frenzel (72. Bytyqi), Zajusch (46. Kamm)

Tore: 0:1 Jason Ceka (11.), 0:2 Jason Ceka (90.+3); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Max Göldner, Hannes Wilke; Zuschauer: 518