Der VfB 1921 Krieschow hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB Auerbach 1 mit 0:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Robert Koch mit 0:2 (0:1) gegen Auerbach eine Niederlage eingestehen müssen.

Tim Kaiser traf für den VfB Auerbach 1 in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

VfB 1921 Krieschow hinkt 0:2 hinterher – 88. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Kamil Antosiak kam rein für Steve Zizka und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite sprangen Ben Bauer für Ben Colin Weigel und Vojtech Cermus für Max Roscher ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 steckte zweimal Gelb ein. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Ben Bauer (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pereira Rodrigues (79. Stephan), Dreßler, Zurawsky, Pahlow (79. Tesche), Gerstmann, Bittroff, Michalski, Hebler, Zizka (64. Antosiak), Knechtel (87. Grimm)

VfB Auerbach 1: Birke – Graf (69. Spranger), Hache, Birkner, Schmidt, Roscher (69. Cermus), Kadric, Schardt, Kaiser (88. Schneider), Guzlajevs, Weigel (56. Bauer)

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240