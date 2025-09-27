Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FC Grimma mit 0:3 (0:1).

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 344 Zuschauern hat sich das Team von André Thüne mit 0:3 (0:1) gegen Grimma eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Julian Luis Janz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma steckte zweimal Gelb ein (35.). Das zweite Tor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tommy Kind den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

56. Minute: 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 0:2 im Rückstand

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Kind den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (82.). Damit war der Erfolg der Grimmaer entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Jeschke, Schnellhardt, Göbel, Pietsch, Gorges (13. M. Lerch), Vogt (46. Wilhelm), Bako, Wolanski, Fiedler (67. Rohner)

FC Grimma: Cap – Kaba (46. Seidl), Wächtler (46. Markus), Pistol, Janz, Rieger, Kind, Ziffert (72. Mattheus), Hübner, Vogel, Spreitzer

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344