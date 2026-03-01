Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der Bischofswerdaer FV 1 gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (35.). Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 sieht sich 0:2 im Rückstand – 53. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Martin Sobe ersetzte Luis Bürger und Tony Reh kam rein für Luca Krause. Auf der Gastseite sprangen Vladislav Rayko für Arlind Shoshi und Anxhelo Kurti für Josua Felipe Frühauf ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 72. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte noch einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Anxhelo Kurti (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Bürger (63. Sobe), Hecker, Dolla, Scheunert, Hofmann, Weiß, Scharfe, Fromm, Born (85. Scholze), Krause (76. Reh)

VfL Halle 96: Stark – Lubsch, Arzumanian (79. Emmerich), Shoshi (66. Rayko), Pessel, Marks, Haese, Hüttig (90. Cabral), Dos Santos, Bölke, Frühauf (79. Kurti)

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206