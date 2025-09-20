Der FC Einheit Rudolstadt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 0:3 (0:1).

Rudolstadt/MTU. Vor 161 Zuschauern hat sich das Team von Hendrik Faik mit 0:3 (0:1) gegen Krieschow eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Die erste Halbzeit verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Colin Raak das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Philipp Knechtel (55.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 55. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Marco Riemer kam rein für Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Einheit Rudolstadt musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Toby Michalski (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:0 verließen die Kolkwitz den Platz als Sieger. Die Rudolstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Heß, Floßmann (67. Schneider), Krahnert, Ensenbach (67. Riemer), Rühling, Rupprecht, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Smyla

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Grimm, Pereira Rodrigues (76. Stephan), Raak, Gerstmann (62. Michalski), Felgenträger (88. Dreßler), Zizka (88. Tesche), Zurawsky, Pahlow (88. Hebler), Bittroff

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161