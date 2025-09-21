Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FSV Budissa Bautzen am Sonntag nicht, als er sich vor 235 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den FC Einheit Wernigerode verabschieden musste.

Ben Engelhardt traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Usman Taiwo erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

52. Minute: FSV Budissa Bautzen liegt 0:2 zurück

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Oscar Haustein kam rein für David Rohlik und Maximilian Noack für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprangen Nyger Marley Hunter für Benjamin St. Louis und Lucas Pillich für Julius Schmidt ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nyger Marley Hunter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (86.). Damit war der Erfolg der Wernigeroder gesichert. Die Bautzener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi, Hennig, Käppler, Hentsch (84. Böhme), Cellarius (55. M. Noack), Schröder, Zech, M. Noack, A. Rohlik (67. Gabriel), D. Rohlik (55. Haustein)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (73. Hunter), Dörnte (79. Schmidt), Engelhardt (88. Müller), Singbeil, Hess, Lisowski, Farwig, Schmidt (73. Pillich), Taiwo, Wersig (79. Radomski)

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235