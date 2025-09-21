Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der FSV Budissa Bautzen gegenüber dem FC Einheit Wernigerode machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Bautzen/MTU. Das Spiel zwischen Bautzen und Wernigerode ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ben Engelhardt (FC Einheit Wernigerode) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Usman Taiwo erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FSV Budissa Bautzen liegt 0:2 zurück – Minute 52

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Oscar Haustein kam rein für David Rohlik und Maximilian Noack für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprangen Nyger Marley Hunter für Benjamin St. Louis und Lucas Pillich für Julius Schmidt ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Nyger Marley Hunter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (86.). Die Bautzener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch (84. Böhme), D. Rohlik (55. Haustein), A. Rohlik (67. Gabriel), Zech, Cellarius (55. M. Noack), Käppler, M. Noack, Hennig, Gerhardi, Schröder

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (79. Schmidt), Schmidt (73. Pillich), Engelhardt (88. Müller), Hess, Wersig (79. Radomski), Taiwo, Singbeil, Farwig, St. Louis (73. Hunter), Lisowski

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235