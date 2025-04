Auerbach/vogtl./MTU. Das Match zwischen Auerbach und Magdeburg ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Jason Ceka traf für den 1. FC Magdeburg II. in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Ceka den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

VfB Auerbach 1 liegt 0:2 zurück – Minute 86

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Stefan Korsch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der 1. FC Magdeburg II. noch eine Gelbe Karte ein. Die Auerbacher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – 1. FC Magdeburg II.

VfB Auerbach 1: Birke – Schmidt, Scheunert (83. Werrmann), Guzlajevs, Bauer, Birkner (66. Mert), Spranger (64. Seidel), Graf (64. Weigel), Roscher, Schardt, Kadric

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Zajusch, Dzogovic, Mergner, Frenzel (86. Hoffmann), Stalmach (76. Korsch), Millgramm, Ceka, Chahed, Kamm (88. Pfennig), Birk

Tore: 0:1 Jason Ceka (15.), 0:2 Jason Ceka (86.), 0:3 Stefan Korsch (90.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Tom Rösler, Johann Schwarz; Zuschauer: 415