Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der Bischofswerdaer FV 1 im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Finn Heidler für Freital traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Die Freitaler waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Heidler.

In der 61. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Krause (87. Dolla), Reh, Hofmann, Krautschick, Rettig (75. Goebel), Ohnesorge (46. Hecker), Scholze (87. Baum), Bürger (46. Born), Fromm, Weiß

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Seyfert), Von Brezinski, Tänzer (81. Menz), Frenzel, Fluß (71. Schulze), Horschig, Michael, Wermann (46. Böcker), Adler, Schiemann (71. Hendrich)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211