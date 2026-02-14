Eine bittere Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 211 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Vor 211 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2) gegen Freital eine Niederlage eingestehen müssen.

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Die Freitaler legten in der 34. Minute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

Bischofswerdaer FV 1 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 34. Minute

In der 61. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Freital steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Krautschick, Hofmann, Weiß, Krause (87. Dolla), Rettig (75. Goebel), Bürger (46. Born), Ohnesorge (46. Hecker), Reh, Scholze (87. Baum), Fromm

SC Freital: Kamenz – Tänzer (81. Menz), Von Brezinski, Fluß (71. Schulze), Frenzel, Adler, Schiemann (71. Hendrich), Wermann (46. Böcker), Michael, Horschig, Heidler (90. Seyfert)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211