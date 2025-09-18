Eine herbe Schlappe erlitt der FC Einheit Wernigerode an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 151 Zuschauern mit 0:5 (0:4).

Philip Weidauer traf für den SC Freital in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Nach kurzer Zeit leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Mika Hess den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (17.).

Minute 17: FC Einheit Wernigerode 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Weidauer den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (55.). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert. Die Wernigeroder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt, Dörnte (46. Radomski), Hess, Pillich, Singbeil, Raeck (46. Lisowski), Taiwo (68. Ibrahim), Farwig (46. Pandyal), St. Louis (46. Schmidt), Wersig

SC Freital: Kamenz – Weidauer, Menz (68. Schulze), Wermann (56. Fluß), Horschig, Schiemann (80. Kleber), Frenzel (80. Hendrich), Adler, Tänzer, Michael, Von Brezinski (68. Herold)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151