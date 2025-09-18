Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Spiel gegen den RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem RSV Eintracht 1949 mit einem Remis.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Patrick Hinze am Ende der ersten Halbzeit, als Luca Krüsemann für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. SC 1911 Heiligenstadt Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 53

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt, als Maciej Wolanski den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das heimer Team erzielte (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch, Gorges, Schnellhardt, Berger (83. Henkel), Bako, Wolanski, Vogt (75. Wilhelm), Jeschke, Fiedler (90. Rohner), Abdoul Aziz

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (64. Jupolli), Plumpe (86. Koschembahr), Sommer, Kruska, Mustapha, Hellwig, Güllmeister, Fron (73. Seeger), Samson, Göth (86. Hauck)

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435