Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen den RSV Eintracht 1949 ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 ist auf Augenhöhe geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Patrick Hinze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Luca Krüsemann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 53 1. SC 1911 Heiligenstadt gleichauf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt, als Maciej Wolanski den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das heimer Team errang (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (75. Wilhelm), Pietsch, Berger (83. Henkel), Bako, Wolanski, Abdoul Aziz, Gorges, Jeschke, Fiedler (90. Rohner), Schnellhardt

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska, Sommer, Hellwig, Mustapha, Krüsemann (64. Jupolli), Fron (73. Seeger), Göth (86. Hauck), Samson, Güllmeister, Plumpe (86. Koschembahr)

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435