Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem RSV Eintracht 1949 mit einem Remis.

Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. SC 1911 Heiligenstadt Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 53

Der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Maciej Wolanski, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die heimer zu erlangen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Vogt (75. Wilhelm), Fiedler (90. Rohner), Pietsch, Gorges, Berger (83. Henkel), Abdoul Aziz, Schnellhardt, Jeschke, Bako

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron (73. Seeger), Güllmeister, Göth (86. Hauck), Mustapha, Hellwig, Kruska, Sommer, Samson, Krüsemann (64. Jupolli), Plumpe (86. Koschembahr)

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435