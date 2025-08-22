Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein Bischofswerdaer FV 1 gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bischofswerda/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und dem FSV Budissa Bautzen mit einem Remis.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Julien Hentsch für Bautzen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Minute 74 Bischofswerdaer FV 1 auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Luis Bürger kam rein für Leon Noah Scholze. Auf der Gastseite sprang Toni Orosz für Norman Kloß ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Luis Bürger, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bischofswerdaer zu erlangen (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Bischofswerdaer FV 1 hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Krautschick, Hecker, Scharfe, Stopp, Born, Rettig, Weiß, Scholze (62. Bürger), Reh (79. Dolla)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Käppler, Rohlik, Noack, Kloß (66. Orosz), Rohlik (79. Cellarius), Zech (90. Schäller), Hentsch (79. Haustein), Schröder, Gerhardi

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568