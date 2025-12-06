Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Wernigerode gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Mit einem Remis sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag vom Platz gegangen. 134 Zuschauer verfolgten das Spiel im Mannsberg-Stadion.

In Minute 17 schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt – Minute 65

Das rettende Tor für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kristian Bako den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das gaster Team erzielte (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (73. Pandyal), Singbeil, Taiwo, Wersig, Hunter, Farwig, Kuhnhold, Schlichting, Dörnte, Lisowski

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Köhler, Pietsch (86. Grimm), Vogt, Abdoul Aziz, Göbel, Gorges (67. Dornieden), Henkel (60. Gümpel), Bako, Jeschke (60. Michalek)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134