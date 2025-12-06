Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein FC Einheit Wernigerode gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem 1. SC 1911 Heiligenstadt mit einem Remis.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 Ausgleich im Spiel FC Einheit Wernigerode gegen 1. SC 1911 Heiligenstadt – Minute 65

20 Minuten nach der Pause konnte Kristian Bako (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erreichen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter, Taiwo, St. Louis (73. Pandyal), Kuhnhold, Lisowski, Dörnte, Schlichting, Wersig, Singbeil, Farwig

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch (86. Grimm), Köhler, Gorges (67. Dornieden), Möhlhenrich, Göbel, Bako, Abdoul Aziz, Jeschke (60. Michalek), Henkel (60. Gümpel), Vogt

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134