Für den Gastgeber FC Einheit Wernigerode endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Mit einem Unentschieden sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag vom Platz gegangen. 134 Zuschauer sahen das Spiel im Mannsberg-Stadion.

In Minute 17 schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Minute 65 FC Einheit Wernigerode gleichauf mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1

Das rettende Tor für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel 20 Minuten nach der Pause, als Kristian Bako den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das gaster Team errang (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schlichting, Hunter, Farwig, Singbeil, St. Louis (73. Pandyal), Lisowski, Kuhnhold, Taiwo, Dörnte, Wersig

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Bako, Pietsch (86. Grimm), Vogt, Göbel, Henkel (60. Gümpel), Abdoul Aziz, Köhler, Gorges (67. Dornieden), Jeschke (60. Michalek), Möhlhenrich

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134