Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Prasidda Pandyal das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

74. Minute SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für die SG Union Sandersdorf fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Ihbe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Sandersdorfer Team errang (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Brunner, Sponholz, Schnabel, Ihbe, Nakano, Farkas, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Mehnert (12. Wonneberger), Exner

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Singbeil, Kuhnhold, Farwig, St. Louis (63. Taiwo), Wersig, Pillich, Pandyal (81. Schlichting), Lisowski, Radomski (63. Dörnte), Hunter

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100